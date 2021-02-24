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انفجار ثلاث عبوات ناسفة على محال مشروبات كحولية بالعراق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:42 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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انفجرت ثلاث عبوات ناسفة، اليوم الأربعاء، على محال لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة العراقية بغداد.

                    

وبحسب قناة روسيا اليوم، انفجرت عبوة ناسفة ا على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط بغداد، دون أن تتسبب بأي أضرار بشرية".

 

وأضافت القناة، أن "عبوتين أخرتين انفجرتا على محل آخر في منطقة كمب سارة القريبة من منطقة الكرادة، ولم تتسبا أيضا بأي أضرار بشرية".

 

ويذكر أن محال بيع المشروبات الكحولية في العراق، تتعرض إلى عمليات استهداف مستمرة، وظهرت قبل أسابيع جماعة تسمي نفسها "أهل المعروف" وتبنت عمليات الاستهداف هذه.

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محال مشروبات كحولية انفجار عبوات ناسفة العراق

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