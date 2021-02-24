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للحصول على أعلى سعر عند بيع سيارتك المستعملة.. اتبع هذه الخطوات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الخطوات التي عليك اتباعها للحصول على أعلى سعر عند بيع سياراتك المستعملة، فهناك سيارات حالتها العامة جيدة للغاية وتباع بأقل من سعرها العادل، وذلك بسبب إهمال مالكيها لبعض الخطوات البسيطة، ومن النصائح ما يلي:

المصابيح
يستعمل معجون الأسنان في إزالة اصفرار الأغطية البلاستيكية للمصابيح، ويعد من الحيل البسيطة لتنظيف غطاء المصابيح بالإضافة إلى منتجات التنظيف التي يمكن الحصول عليها من محطات التزود بالوقود.

الإطارات
تعتبر من أكثر الأجزاء أهمية في السيارة، لذلك عليك إظهار عدد الكليومترات المستهلكة إلى جانب تنظيف الإطارات جيداً من الشوائب العالقة بها وتلميع الإطارات حتي تعطي للسيارة قيمة.

بريق الطلاء
يجب استخدم السوائل المخصصة لتلميع طلاء السيارة "البوليش"، وتجنب مساحيق الغسيل المنزلية والصابون لأنها تؤثر على لمعان طلاء السيارة.

موسم الكساد
تجنب عرض سيارتك للبيع في مواسم كساد سوق بيع السيارات المستعملة، نظراً لانخفاض طلب الشراء في تلك الفترة حتي لا يتم تقيم سيارتك بأقل مما تستحق ويكون في الغالب في فصل الشتاء حسب ما أعلن خبراء الاقتصاد.

مقصورة السيارة
يجب عليك مراعاة تنظيف فرش السيارة من الداخل وتغيير الدواسات إذا كانت متهالكة وتنظيف أرضية السيارة جيدا.

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