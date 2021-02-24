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توزيع "السحلب" في الشتاء مجانا على المواطنين ببنها (صور)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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دشن الشباب المشاركون في مبادرة صناع الحياة ببنها، فعالية لتوزيع مشروب السحلب في الشتاء مجانا على المواطنين والباعة وعمال النظافة الذين تضطرهم أعمالهم للخروج أثناء موجات البرد والصقيع والأمطار في الشارع.

وقال منسقو الحملة في بيان لهم عبر صفحة الحملة على فيسبوك: "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ "

وأشاروا في بيانهم إلى أن موجة البرد شديدة وتقلبات الطقس دفعتهم للتفكير في أن يكون أول مشروب رسمي للشتاء هو السحلب، ومن هنا جاءت فكرة النزول للشارع وتوزيع مشروب السحلب على المواطنين في الشارع.

وأوضح بيان الحملة أنهم وزعوا 75 كوبا من السحلب، ساهمت في تدفئة 75 شخص يعملون فى البرد مؤكدين أن تلك المحاولة رغم بساطتها إلا أنه فرق جدًا مع المستفدين وجبر بقلوبهم.
توزيع "السحلب" في الشتاء مجانا على المواطنين ببنها (صور)
توزيع "السحلب" في الشتاء مجانا على المواطنين ببنها (صور)
توزيع "السحلب" في الشتاء مجانا على المواطنين ببنها (صور)
توزيع "السحلب" في الشتاء مجانا على المواطنين ببنها (صور)
توزيع "السحلب" في الشتاء مجانا على المواطنين ببنها (صور)
توزيع "السحلب" في الشتاء مجانا على المواطنين ببنها (صور)
توزيع "السحلب" في الشتاء مجانا على المواطنين ببنها (صور)
توزيع "السحلب" في الشتاء مجانا على المواطنين ببنها (صور)

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