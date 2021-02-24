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وزير المالية السعودي يلتقي المبعوث الأمريكي إلي اليمن لاستعراض الجهود المشتركة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
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التقى وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في مقر وزارة المالية بالرياض، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في اليمن، واستعراض الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين في وزارة المالية والسفارة الأمريكية بالرياض.

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