وزير المالية السعودي يلتقي المبعوث الأمريكي إلي اليمن لاستعراض الجهود المشتركة









التقى وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في مقر وزارة المالية بالرياض، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.



