الأهلي ضد طلائع الجيش.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ننشر لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة.





موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد 28 فبراير 2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على استاد السلام بالقاهرة





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

يتم إنطلاق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، و20:30 بتوقيت السعودية عبر قناة ON TIME SPORT



