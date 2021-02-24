Advertisements
الأهلي ضد طلائع الجيش.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:49 م
Advertisements
ننشر لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة.
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش
ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد 28 فبراير 2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على استاد السلام بالقاهرة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش
يتم إنطلاق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، و20:30 بتوقيت السعودية عبر قناة ON TIME SPORT
ويحتل الأهلي المركز الثالث، حيث جمع 21 نقطة قبل السفر إلى قطر من 9 مباريات، ويأتي في المركز الثاني مصر المقاصة برصيد 23 نقطة ويتواجد في الصدارة الغريم التقليدي نادي الزمالك برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.
أما طلائع الجيش فلم تتأجل له أي مباراة في الدوري المصري حتى الآن، ويتواجد في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، وتفصله 3 نقاطٍ فقط عن منطقة الهبوط.
Advertisements