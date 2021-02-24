برنامج الغذاء العالمي: السعودية ساعدت في تفادي المجاعة باليمن









أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الغذائي الفاعل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأشد ضعفًا في اليمن، الذين يتعرضون لشتى أنواع المعاناة والحرمان، مبينًا أن ما قدمته المملكة عبر المركز، سيساعد –بلا شك– على تفادي المجاعة في اليمن وإطعام مليونين و200 ألف شخص على الأقل.





جاء ذلك خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفًا في بعض المناطق اليمنية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.





وعبر ديفيد بيزلي، في تصريح صحفي عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المركز والبرنامج، وقال: «إن لدينا الكثير من العمل لإنجازه حاليًّا وفي المستقبل. وهذه الاتفاقية ستوفر لنا الدعم الهائل الذي نحتاجه».



