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متابعة أعمال تطوير الخدمات السياحية بمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير الخدمات السياحية بمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة" وذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار. 

ورافق الوفد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس عادل الجندي مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية والمنسق الوطني لإحياء مسار العائلة، الأعمال الجارية لتطوير الخدمات السياحية بمنطقة مصر القديمة.

وخلال الجولة تم مناقشة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، كما تم تفقد أعمال رصف الطريق ورفع كفاءة المنطقة وتطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين ووضع اللوحات الإرشادية، كما تم تفقد كنيسة أبي سرجة والمغارة الموجودة أسفل الكنيسة وهي التي احتمت بها العائلة المقدسة أثناء مرورها بالمنطقة خلال زيارتها لمصر. وكذلك تم تفقد الكنيسة المعلقة ومقابلة القساوسة.

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مصر مسار العائلة المقدسة العائلة المقدسة الاثار

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