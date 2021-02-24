متابعة أعمال تطوير الخدمات السياحية بمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة"

تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير الخدمات السياحية بمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة" وذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار.





ورافق الوفد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس عادل الجندي مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية والمنسق الوطني لإحياء مسار العائلة، الأعمال الجارية لتطوير الخدمات السياحية بمنطقة مصر القديمة.



