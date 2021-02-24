سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 24-2-2021





استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 24-2-2021 حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، و4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع فى بنك "مصر"، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:









سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.19 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء .

4.28 جنيه للبيع .



