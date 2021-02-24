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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وإلتشي اليوم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة، مع منافسه إلتشي، اليوم الأربعاء 24 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى والمؤجلة من الدوري الإسباني.

ويتصدر أتليتكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-
1 أتلتيكو مدريد 55 نقطة.
2 ريال مدريد 52 نقطة.
3 إشبيلية 48 نقطة.
4 برشلونة 47 نقطة.
5 ريال سوسيداد41 نقطة.
6 فياريال 37 نقطة.
7 ريال بيتيس 36 نقطة.
8 ليفانتي 31 نقطة.
9 غرناطة 30 نقطة.
10 أتلتيك بلباو 29 نقطة.
11 سيلتا فيجو 29 نقطة.
12 فالنسيا 27 نقطة.
13 أوساسونا 25 نقطة.
14 قادش 25 نقطة.
15 خيتافي 24 نقطة.
16 ألافيس 22 نقطة.
17 إيبار 21 نقطة.
18 إلتشي 21 نقطة.
19 بلد الوليد 21 نقطة.
20 هويسكا 19 نقطة.

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