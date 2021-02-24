مدير الهلال يترقب عقوبة قاسية بعد إشارة ذبح لـ"بيتروس"





لم تكد أزمة قمة الشباب والنصر تضع أوزارها في انتظار العقوبات الصارمة على الأحداث التي أسالت الكثير من الحبر؛ حتى وجدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نفسها أمام مشهد جديد، ولحساب ديربي الرياض، بين سعود كريري مدير الكرة بنادي الهلال، والبرازيلي بيتروس ماثيوس متوسط ميدان النصر.





وحقق فارس نجد فوزًا ثمينًا على حساب الجار اللدود الهلال، بهدف دون رد، في ديربي الرياض الكبير الذي جرى مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «مرسول بارك»، لحساب ختام مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.





ودخل بيتروس في مشادة مع مدير الكرة بالنادي الأزرق، قبل 5 دقائق من نهاية زمن الشوط الأول، تدخل معها حكم المباراة الأوروجوائي إستيبان أوستوجيتش، لإشهار البطاقة الحمراء لسعود كريري، قبل أن ترصد عدسات الديربي، اشتباك مسؤول الهلال مع مدرج إدارة النصر.





وكشف مصدر مسؤول في لجنة الانضباط، وفقًا لموقع «كووورة»، أن أحداث ديربي الرياض ستُطرح للنقاش على طاولة اللجنة في الاجتماع المقبل، خاصةً مشهد المشادة الذي جرى بين كريري وبيتروس.





ولفت المصدر إلى أن الحكم الأوروجوائي أشهر البطاقة الحمراء بوجه سعود كريري بسبب الاحتجاج على أحد القرارات، إلا أن مسؤول الهلال أصدر بعض التصرفات قبل مغادرة مقاعد الاحتياط، وهو مشهد لن يمر أيضًا دون نظر.





وأوضح أن اللجنة تنتظر تقرير حكم المباراة إستيبان أوستوجيتش، وتقرير المراقب العام، من أجل اتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح المنصوص عليها، كما سيتم مراجعة ما بدر من بيتروس تجاه دكة الهلال وأثار غضب كريري على هذا النحو.





وتوترت الأجواء في الدقيقة 39، بعد التحام بين نور الدين أمرابط وجوستافو كويلار، ليتطور المشهد إلى اشتباك بين الطرفين، قبل أن يتدخل الحكم الأوروجوائي بحزم لإشهار البطاقة الصفراء بوجه الثنائي، من أجل السيطرة على الأجواء.





وانتقل المشهد من منتصف الملعب إلى خارج الخطوط، بعدما توجه بيتروس نحو مقاعد احتياط الهلال ليدخل في مشادة قوية مع سعود كريري، انتهت على إيقاع طرد الأخير، قبل أن ترصد الكاميرات إشارة مسؤول الهلال بـ«الذبح» تجاه متوسط ميدان النصر.





وحاول مدرب الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي احتواء الأزمة بتهدئة متوسط ميدان النصر، فيما استمر غضب كريري أثناء مغادرة الملعب بمطالبة إدارة العالمي في المدرجات بالصمت، قبل أن تتجدد المشادة بين بيتروس وسعود في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بين شوطي الديربي المثير داخل وخارج الميدان.



