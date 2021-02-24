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25 مايو.. تصالح سعاد الخولي في اتهامها بالكسب غير المشروع

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه لجلسة 25 مايو المقبل للتصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار حاتم محمد الخولي وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد ومحمد أحمد الشرقاوي وأمانة سر شريف محمد ووائل عبد المقصود.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع، بقيمة 900 ألف جنيه. 

وأكدت التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها كانت مدير مديرية الطب البيطري بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها. 

وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان، حيث أوضحت التحقيقات أنها تحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمرتها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتجت عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها. 

وتضمنت أوراق القضية، شهادة أحد ضباط الرقابة الإدارية، والذي قال إن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها، ما مكّنها من امتلاك الثروات.

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