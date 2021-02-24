هيثم النويهي: أسعى لإنشاء عيادات طبية وفروعًا لأشهر معامل التحاليل والأشعة وصيدلية للصحفيين

Hعلم هيثم النويهي الصحفى بمؤسسة "أخبار اليوم"، والمرشح في انتخابات التجديد النصفي لمقعد "تحت السن"، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي.



وقال في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على إنشاء عيادات داخل النقابة للصحفيين وأسرهم، تتضمن نخبة من أبرز الاستشاريين، وفرعًا لأشهر معامل التحاليل، ومركز أشعة، وصيدلية داخل النقابة بخصم 50% على جميع الأدوية، فضلًا عن التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة للعمليات الجراحية والحالات الحرجة.



وأضاف أن برنامجه الانتخابى بمثابة "ميثاق شرف" بينه وبين الصحفيين، مؤكدًا أنه يعلم جيدًا أن الطريق مليء بالعقبات والتحديات الصعبة، وأن الزملاء لديهم هواجس ومخاوف من تكرار تجارب سابقة؛ لأن هناك كثيرين ممن حصدوا أصواتكم بالوعود ولم يفوا بالعهود.



وتابع: "هؤلاء أقسموا على خدمتكم وعندما فازوا بشرف تمثيلكم، أغلقوا أبوابهم وصموا آذانهم عن مطالبكم العادلة، حضراتكم تعرفون جميعًا حال المهنة في هذه المرحلة الصعبة، وضرورة التكاتف والوقوف صفًا واحدًا من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا في كل الملفات، من مشروع العلاج إلى الإسكان، مرورًا بالتدريب والتأهيل وحتى ملف الحريات".



وأشار " النويهي" إلى أن الأسباب السابقة من المفروض أن تجعل الزملاء الصحفيين أشد حرصًا وتدقيقًا في اختيار جنودهم في معركة الانتخابات المقبلة؛ فلا نملك جميعًا، ترف الوقت؛ كما أنه لا فائدة من جلد الذات على ما ضاع من فرص في دورات انتخابية انتهت بحلوها ومرها.



وقال هيثم النويهي: "يملؤني اليقين في بصيرتكم، وحرصكم الشديد على اتخاذ القرار الصحيح في هذه الانتخابات لتوحيد الصفوف، وفتح الطريق أمام برامج واقعية قابلة للتطبيق سريعًا، بعيدًا عن الأحلام والأمانى العريضة، والمشروعات الوهمية وما أكثرها، لكني أتعهد لكم من البداية وبدون تجميل للمشهد النقابي، أن برنامجى الانتخابي سيكون محدد المعالم واضح الخطوات، تسير بنوده على أرض صلبة وشواهد تنفيذية".



وأكد "النويهي" أنه يستند إلى سنوات عمله في ملف الصحة بجريدة الأخبار، وغيرها من الصحف والمواقع الإلكترونية، وحتى البرامج التلفزيونية التي أتاحت له التعرف على مواطن القوى والضعف في هذا الملف عمومًا، ومشروع علاج الصحفيين خصوصًا، فضلًا عن أنه يمتلك شبكة علاقات مع مسؤولي هذا القطاع، سواء الحكومي أو الخاص، الأمر الذى يدفعه أن يقول واثقًا من خدمة كل أبناء مهنة الصحافة، ليحصلوا على خدمة طبية تليق بهم في جميع التخصصات، بداية من الكشف والتشخيص إلى معامل التحاليل والأشعة، وحتى الحصول على الدواء.



وكان قد تقدم هيثم النويهي الصحفي بمؤسسة الأخبار، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصححقيين "تحت السن"، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.