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تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 بـ190.40 ريال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن الأصفر عالميًّا أمام الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 217.60 ريال (58.02 دولار)، مقابل 218.22 ريال (58.19 دولار) في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة)، إلى  190.40 ريال (50.77 دولار)، مقابل 190.95 ريال (50.92 دولار) عند إغلاق تعاملات الثلاثاء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 163.20 ريال (43.51 دولار)، مقابل 163.67 ريال (43.64 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 126.93 ريال (33.84 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال (29.01 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 نحو 90.67 ريال (24.17 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6772.01 ريال (1805.69 دولار)، مقابل 6791.25 ريال (1811 دولارًا) في ختام تعاملات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 1523.2 ريال (406.12 دولار) مقابل 1527.57 ريال (407.35 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

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