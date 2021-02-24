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موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لمواجهة نظيره فريق فياريال يوم الأحد المقبل 28 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل ضد نظيره فياريال في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره فياريال في يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صداة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 55 نقطة بينما يتواجد فريق فياريال في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

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