شبيبة القبائل يعلن غياب بن شعيرة لمدة أسبوع

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن نجم خط الوسط محمد بن شعيرة سيغيب لمدة أسبوع واحد بداعي الإصابة.





وأوضح النادي عبر صفحته على فيس بوك أن الفحوص الطبية كشفت أن اللاعب يعاني من التهاب في العضلة الضامة، وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحه راحة لمدة أسبوع قبل العودة للتدريبات.





وسيغيب بن شعيرة بذلك عن مواجهة مولودية الجزائر السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة 15 من الدوري.





وكان بن شعيرة اضطر للخروج بسبب الإصابة في الدقيقة 29 من المباراة التي تغلب فيها شبيبة القبائل على ضيفه الملعب المالي 1-0 يوم الأحد الماضي في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.



