عبير بيبرس عن قتل زوجها بجرح غائر بالصدر: "مات لوحده"

واجهت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بالتهم الموجهة اليها في قضية اتهامها بقتل زوجها صاحب شركة بترول.





وأنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة لها، مستطردة أمام المحكمة: "والله ما قتلته، هو اللي وقع على الإزاز فمات، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا مقتلتش جوزي مقتلتوش".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبد الرازق وسكرتارية ممدوح غريب.





وتفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجني عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي، مفاده وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله" 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.





وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجني عليه.





وقالت المتهمة عبير بيبرس، في التحقيقات، إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.



