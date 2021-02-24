تشكيل فريقا السكة الحديد وكوكاكولا بالقسم الثاني

تنطلق بعد قليل مباراة السكة الحديد وكوكاكولا بالمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني .



يدخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يضم إبراهيم شعللها، محمد رمزي،اسامة صبحي، أحمد النحاس، المتولى محمود، أمير حجازي، فتحي مجدى، سايكو، محمد عبد الرحيم ريعو، محمود كشلط، عمرو عزت.

وتواجد في البدلاء : أحمد سعودي،عمر سعد، محمود أكمل، محمد بركات، أحمد بلحه، حازم شعيب، محمد ناجح، عبد العليم السيد ،محمد العربى.



بينما فريق كوكا كولا يتكون من : محمد علي ميلا، كريم عرفات،احمد عبد المنعم، كريم عبد النبي،كريم صلاح، محمد عبد العزيز، جون افيرى، سيرجى اكا، حسام عبد الواحد .



يدير المباراة الحكم عمرو عبد الفتاح يعاونه محمد عبد القادر مساعد أول، علاء شعبان مساعد ثانى وبهاد عطا حكم رابع .

