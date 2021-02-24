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طقس الخميس.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
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كشفت الارصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس الموافق 25 فبراير، معلنة أنه يسود طقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الخميس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة ويبقى الطقس دافئا نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة ويبقى الطقس دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

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