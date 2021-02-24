طريقة عمل كيك المشمش المجفف

نقدم لكم في السطور التالية طرريقة تحضير كيكة المشمش المجفف اتبعي المقادير وطريقة التحضير للحصول على المذاق المطلوب:





المقادير

- البيض : 4 حبات

- مشمش مجفّف : نصف كوب (مقطع قطع وسط)

- طحين : 3 اكواب

- سكر : كوب

- حليب : كوب

- سمن : نصف كوب

- الفانيليا : مغلف

- بيكنج بودر : مغلف





طريقة التحضير

ضعي في معد الطعام البيض والفانيليا وقومي بالخفق ثم بعدها ضعي السمن والسكر والحليب واخفقيها مرة أخرى.





في وعاء ضعي البيكنج باودر والدقيق ثم ضعي المشمش المجفف ويكون مقطع قطع وسط وقلبيهم معاً وضعي بالخليط المعد مسبقاً في الخلاط الكهربائي عليهم وقلّبي حتى تتجانس كل المكونات.





حضري قالب أو صينية مدهونة ومرشوشة دقيق وضعي خليط الكيك وضعيها في الفرن ساخن من قبل حتى النضج.





أخرجيها من الفرن حتى تبرد تماماً ثم قطعيها وقدميها.