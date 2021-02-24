الخارجية الصينية: التطورات بشأن برنامج إيران النووي وصلت إلى "نقطة حرجة"

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن التطورات بشأن برنامج إيران النووي وصلت إلى "نقطة حرجة"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

قررت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين بسبب موقفهم بشأن هونغ كونغ، وفقًا لروسيا اليوم.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، جاء قرار العقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين بسبب هونغ كونغ.

وقالت هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي، إن "تصرفات الولايات المتحدة هي تدخل فاضح في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، فضلا عن أنها انتهاك خطير للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، ونحن ندين ذلك بشدة ونعارضه.. وردا على تصرفات الولايات المتحدة الخاطئة، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على أربعة أشخاص".

وأضافت: "أولئك المدرجين في قائمة العقوبات سيُمنعون من دخول البر الرئيسي للصين، وكذلك هونغ كونغ وماكاو".