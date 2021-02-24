انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في عمان بنسبة 22.9 %

انخفض مؤشر أسعار المنتجين في سلطنة عمان بنسبة 22.9 % خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 حيث ساهمت أسعار منتجات النفط والغاز في هذا الانخفاض بنسبة 28.3 % وفقًا لما أشارت إليه آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات .





وعزت بيانات المركز ، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم ، انخفاض مؤشر أسعار منتجات النفط والغاز إلى انخفاض أسعار كل من النفط الخام، وبنزين 95، وغاز الكيروسين، والزيت الغازي، والهلام النفطي بنسب متفاوتة، رافقه انخفاض كبير في أسعار كل من الغاز الطبيعي المسال طويل الأجل، وغاز الكيروسين، حيث يأتي هذا الانخفاض نتيجة للأوضاع الأخيرة لجائحة كوفيد 19 التي يمرّ بها العالم.





وطبقا للبيانات ، ارتفعت أسعار المنتجات غير النفطية بنسبة 3ر4 % نتيجة لارتفاع مؤشر أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 9ر5 % ، حيث ساهم كل من مؤشر سلع أخرى قابلة للنقل، ومؤشر المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات في هذا الارتفاع بنسبة 2ر10 % و 6ر4 % ، فيما انخفض مؤشر المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 9ر0 %.



