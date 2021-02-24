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كريم كراميل بالفرن.. المقادير وطريقة التحضير

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير كريم كراميل بالفرن، اتبعي المقادير وطريقة التحضير التالية للحصول على المذاق المطلوب ولإعداده لأفراد اسرتك بكل سهولة

المقادير
- البيض : 2 حبة (مخفوق)
- كريمة : نصف كوب
- حليب : نصف كوب (خالٍ من الدسم)
- خلاصة الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
- سكر : ثلاث أرباع الكوب

طريقة التحضير
حمي الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية.
ادهني قوالب صغيرة بالقليل من الزبدة ثم ضعيها في صينية فرن.
اخفقي البيض مع الكريمة، الحليب، خلاصة الفانيليا وربع كوب من السكر في وعاء.
ضعي ما تبقى من السكر في مقلاة على النار وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون لحوالي 3 دقائق.
وزعي السكر المكرمل في القوالب المحضرة.
وزعي بعدها مزيج الحليب بشكل متساوٍ فوق السكر.
اسكبي ما يكفي من الماء المغلي حول القوالب في الصينية حتى تبلغ نصفها.
غطي كل قالب بورقة قصدير ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 12 دقيقة.
أزيلي ورق القصدير ثم اتركي القوالب في الفرن لخمس دقائق إضافية.
اقلبي الكريم كراميل في طبق ثم قدميه.

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