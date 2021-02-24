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"قوى عاملة النواب": السيسي يسعى لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:39 م
عبداللطيف هيبة
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أشاد عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والتأكيد على ضرورة الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، مضيفا، أن مشروع توشكي يعد من المشروعات الزراعية الهامة التي أهملت الفترة الماضية والاهتمام به ضرورة لما يتناسب مع الوضع الحالي.
وأكد عياد، أن مشروع توشكي، والمشروعات القومية تساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة بين صفوف الشباب في مختلف التخصصات، كما سيساهم في زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية والتي تتميز بها مصر، وتصديرها للخارج وفتح مجالات للاستيراد والتصدير.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن تركيز الرئيس وتوجيهاته باختيار أفضل الوسائل الزراعية وأدوات الري والتنقيط وتوسيع الرقعة الزراعية بالتوجه نحو مشروع توشكي، وكذلك تخصيص عدد من الأفدنة في المحافظات المختلفة للزراعة وتسليمها للشباب، هو سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية فى مصر
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