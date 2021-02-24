السعودية تحتل المرتبة الأولى في الصادرات البحرينية خلال يناير

احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث صادرات البحرين وطنية المنشأ خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، بقيمة 41 مليون دينار، تليها الإمارات بقيمة 32 مليون دينار، بينما تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 18 مليون دينار.





وأكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، في تقرير اطلعت "الاقتصادية" عليه، أن قيمة الصادرات وطنية المنشأ ارتفعت 25 في المائة، لتبلغ 200 مليون دينار مقابل 160 مليون دينار للشهر نفسه من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 82 في المائة من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز 18 في المائة.





وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ، حسب السلع، تصدر خام الحديد ومركزاته السلع الأكثر تصديرا خلال يناير بقيمة 30 مليون دينار، يليه منتج نصف جاهز من حديد أو صلب بقيمة 25 مليون دينار، ثم خلائط الألومنيوم الخام بقيمة 20 مليون دينار.





أما فيما يخص إعادة التصدير، فانخفضت قيمة إعادة التصدير 29 في المائة بقيمة 53 مليون دينار مقابل 74 مليون دينار للشهر نفسه من العام السابق، وتبلغ نسبة أهم عشر دول 88 في المائة من إجمالي إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 12 في المائة فقط.





وجاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير، الذي بلغت قيمته 14 مليون دينار تليها سلطنة عمان بقيمة عشرة ملايين دينار، ومن ثم تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة بتسعة ملايين دينار.





وتعد سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير بقيمة 9.4 مليون دينار، وثانيا أجهزة ضبط وتوزيع التيار الكهربائي 9.2 مليون دينار، تليها أجزاء للتوربينات الغازية المرتبة بقيمة ستة ملايين دينار.