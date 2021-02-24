"الصحة" تتيح تسجيل الأجانب واللاجئين للحصول على لقاحات كورونا

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول آخر المستجدات والجهود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وما آلت إليه اعداد المصابين والمتعافين حتى الآن، موضحة معدلات الإصابة بالفيروس على مستوى المحافظات، ونسب الإشغال الخاصة بالأسرَّة الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعي .



