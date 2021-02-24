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"الصحة" تتيح تسجيل الأجانب واللاجئين للحصول على لقاحات كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول آخر المستجدات والجهود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وما آلت إليه اعداد المصابين والمتعافين حتى الآن، موضحة معدلات الإصابة بالفيروس على مستوى المحافظات، ونسب الإشغال الخاصة بالأسرَّة الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعي.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه فيما يتعلق بتوزيع اللقاح داخل الجمهورية، فقد تم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية في المستشفيات التابعة للوزارة، وكذا التابعة لوزارة التعليم العالي، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال 40 مركزًا على مستوى الجمهورية، كما سيتم إتاحة التسجيل لحاملي جوازات السفر من الأجانب، وحاملي وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة.

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