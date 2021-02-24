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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ فى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادي بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.
خط الدفاع: لابورت، ستونز، والكر، كانسيلو.
خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، زيتشينكو.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، سيلفا.

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