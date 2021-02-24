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إنشاء 3 نيابات إدارية جديدة في محافظات الجيزة وبورسعيد والأقصر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم ١٣٤٥ /٢٠٢١، بإنشاء ثلاثة نيابات جديدة للنيابة الإدارية بمحافظات الجيزة وبورسعيد والأقصر، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في ١٧/  ٢/  ٢٠٢١.

والنيابات الجديدة هي:

١) النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الثاني.
وتختص بالعاملين بأحياء شمال الجيزة والهرم والدقي والعجوزة والوراق ومراكز ومدن كرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر والوحدات المحلية التابعة لها، ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والعاملين بقطاعي الإدارة المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية الكائنة بمحافظة الجيزة الذين لا تختص بهم نيابة أخرى بالمحافظة. وتتبع المكتب الفني بالجيزة، ويكون مقرها مدينة الجيزة.

٢) النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الرابع.
وتختص بباقي القطاعات الكائنة بالمحافظة عدا ما تختص بهم أي نيابة أخرى. وتتبع المكتب الفني ببورسعيد، ويكون مقرها مدينة بورسعيد.

٣) النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثالث.
وتختص بالعاملين في باقي القطاعات الكائنة بالمحافظة عدا ما تختص بهم أي نيابة أخرى. وتتبع المكتب الفني بالأقصر، ويكون مقرها مدينة الأقصر.

وبناءً عليه تم تعديل اختصاصات بعض النيابات بتلك المحافظات وفق الاختصاص الجديد على النحو التالي:

- تعديل مسمى واختصاص نيابة الإدارة المحلية بالجيزة أول (نيابة الجيزة القسم الأول سابقًا) لتختص بالعاملين بديوان عام محافظة الجيزة، ومجلس مدينة الجيزة ومديرية الإسكان والمرافق بالجيزة وأحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية ومراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح والوحدات المحلية التابعة لها وشركة المقاولين العرب بالجيزة.

- تعديل اختصاص نيابة بورسعيد القسم الثالث لتختص بالعاملين بقطاعات الصحة الكائنة بمحافظة بورسعيد عدا ما تختص بهم أي نيابة أخرى.

- تعديل اختصاص نيابة الأقصر القسم الأول لتختص بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والأزهر، والقوى العاملة، والمالية، والشباب والرياضة الكائنة بمحافظة الأقصر عدا ما تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة.

- تعديل اختصاص نيابة الأقصر القسم الثاني لتختص بالعاملين بقطاعات الصحة، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والتموين، والتجارة الداخلية، والآثار، والثقافة وهيئة السكك الحديدية الكائنة بمحافظة الأقصر عدا ما تختص بهم أي نيابة أخري.

جاء ذلك في إطار جهود المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، وتكريسًا للرسالة السامية للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.

صرح بذلك، مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.

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