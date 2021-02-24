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غدًا.. "الأعلى للإعلام" يستقبل وزير الخارجية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:45 م
وزير الخارجية وكرم جبر
وزير الخارجية وكرم جبر
ميسون أبو الحسن
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يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدًا الخميس، وزير الخارجية السفير سامح شكري، وذلك  في جلسة حوارية مغلقة، بمقر المجلس بماسبيرو.


يأتي ذلك بحضور كبار السياسيين والكُتاب الصحفيين والإعلاميين، ويتحدث الوزير خلال اللقاء، عن تطورات الأوضاع السياسية محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويشرح التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، ويدير حوار مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

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وزير الخارجية ماسبيرو كرم جبر سامح شكري الفجر الأعلى للإعلام

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