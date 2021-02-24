زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

وجه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني رسالة إلى مواطنه كيليان مبابي بعد تألقه في مباراة فريقه الأخيرة ضد فريق برشلونة، وتسجيله 3 أهداف وقيادة فريقه للفوز 4 – 1 في دوري أبطال أوروبا.





وحسبما ذكر برنامج "آل شيرنجيتو" الإسباني الشهير أن المدرب الفرنسي طلب من مبابي الاستمرار على نفس المستوى والأداء الذي يقدمه مع الفريق الباريسي في الفترة الحالية.





ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان في الحصول على خدمات كيليان مبابي وضمه لصفوف نادي ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث طلب التعاقد معه في الموسم الماضي ولكن الطلبات المالية الضخمة للنادي الباريسي حالت دون ذلك.





ومن المتوقع أن يقدم نادي ريال مدريد عرضا ضخما لضم كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق الباريسي بالموسم الجديد، علمًا أن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في 2022.



