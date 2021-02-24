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موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد فريق بيراميدز الكروي الأول، لمواجهة نظيره فريق الجونة، غدًا الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وستلعب مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره الجونة، غدًا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب 30 يونيو.


وستذاع مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره الجونة غدًا في مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس".


ويتواجد فريق الجونة في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة،


 بعدما خاض 13 مباراة حتى الآن، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز السابع برصيد 18 نقطة من أصل 12 مباراة.

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