تسجيل 4395 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في إسرائيل

رصدت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، 4395 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وأعلنت سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، في وقت سابق، تسجيل 1164 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت وزارة الصحة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 745 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 694 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5 آلاف و563 حالة على مستوى البلاد، في حين أن هناك 858 حالة خطرة و276 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

من جهته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين إن أكثر من 3.2 مليون إسرائيلي محصنون ضد (كوفيد 19) ولهم حرية دخول الصالات الرياضية والفنادق والفعاليات الثقافية.

وأضاف إدلشتاين - وفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني: "حتى الآن تلقى أكثر من 3 ملايين بالفعل جرعتين من اللقاح من أصل 4 ملايين و300 ألف لقاح".