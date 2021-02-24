الشباب يفتقد جهود باجندوح 3 أسابيع

كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي جمال باجندوح، أمس الثلاثاء، أنه يعاني من التواء في مفصل القدم وسيغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع.





من ناحية أخرى، قررت إدارة نادي الشباب منح كل لاعب من لاعبي الفريق الأول مكافأة 30 ألف ريال سعودي إثر الفوز الذي حققه الفريق على الأهلي 3-0 أمس الأول الإثنين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).





وعلى الجانب الآخر، يترقب الأهلي نتائج الفحوص الطبية التي يخضع لها لاعبه الصربي ليوبومير فيغسا.





وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن فيغسا سيغيب عن مواجهة الفيصلي المقررة في المجمعة يوم السبت المقبل، في الجولة 21 من الدوري، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.





وأضافت المصادر أن التشخيص المبدئي كشف عن تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية، بسبب الجهد في إحدى الهجمات في نهاية الشوط الأول من المباراة أمام الشباب، وأن فيغسا سيجري سيجري أشعة رنين على موضع الإصابة اليوم الأربعاء، في أحد المستشفيات الخاصة لتحديد درجة التمزق ومدة الغياب التي ستتراوح بشكل مبدئي ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.



