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تحذير من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا على المديريات أكدت خلاله أن أي طالب بالصفين الاول والثاني الثانوي يتم امتحانه خارج المدرسة يعتبر راسب.

وأضافت الوزارة في خطابها أنه لا يجوز للطالب بأي حال من الاحوال خوض الامتحان ورقيا للطلاب الذين يمتحنون الكترونيا ويحرر محضر اثبات حاله في التعذر عن اداء الامتحان إلكترونيًا.

وقالت الوزارة: تلتزم المدارس الخاصة بتوفير القاعات والانترنت لاداء طلابها للامتحان داخلها وتسلم كشوف حضور الطلاب يوميا الي ادارة شئون الطلبه والامتحانات بالادارة التعليمية فور انتهاء الامتحان.

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