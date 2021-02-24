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ناجلسمان بديل مورينيو في توتنهام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة توتنهام الإنجليزي حددت أحد المديرين الفنيين الألمان من أجل خلافة البرتغالي جوزيه مورينيو وذلك إذا اضطرت لإقالته عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة التيليجراف البريطانية أن النادي الإنجليزي أبدى اهتمامه بجوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني وذلك تحسبًا لرحيل مورينيو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني البرتغالي أصبح تحت ضغط هائل في الفترة الأخيرة وذلك بعدما تراجع توتنهام إلى التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه على الرغم من نجاح توتنهام في تصدر جدول الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي إلا أن تراجع نتائجه أدى لتقهقر الفريق في الترتيب، حيث لم يحصد سوى 3 نقاط في آخر 5 مباريات.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ناجلسمان يرتبط بعقد مع لايبزيج حتى صيف 2023، حيث يقضي الموسم الثاني له مع الفريق الذي قاده للتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لايبزيج يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني متأخرًا بنقطتين فقط عن صاحب الصدارة بايرن ميونخ.

وعن اهتمامه بالعمل في المستقبلً في الدوري الإنجليزي، قال ناجلسمان في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية:"الدوري الإنجليزي يثير اهتمامي بشدة، ويمكنني تخيل نفسي مدربًا هناك يومًا ما."

واختتم ناجلسمان تصريحاته قائلا: "من الممكن أن يكون أحد أهدافي الكبرى أن أكون مدربًا مميزًا في البريميرليج، مثلما فعل يورجن كلوب، الذي حقق نجاحات هائلة مع ليفربول."

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