تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.39% في ختام جلسة الأربعاء

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.39% خاسراً 35.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9115.76 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.88% خاسراً 785.94 نقطة ليغلق عند مستوى 26535.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 545.9 مليون سهم بقيمة 16.8 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7.63%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.27%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.27%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.22%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، فيما ارتفع قطاعي البنوك والاستثمار والتمويل بنسبة 0.72%، 0.14%، على التوالي.