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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل 28 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستامفورد بريدج.


وستذاع مباراة فريق فريق تشيلسي ضد نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.


ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

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