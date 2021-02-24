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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:15 م
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسراً 7.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5649.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 9.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6157.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحاً 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4820.75 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 252.6 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12204 صفقة.
وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.78%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.
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