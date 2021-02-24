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غدا.. مجلس الدولة يستقبل طلبات التعيين لدفعة 2020 لأول مرة إلكترونيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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يبدأ مجلس الدولة بداية من غدًا الخميس، تلقي طلبات التعيينات المعلنه من رئاسة مجلس الدولة، ولأول مرة يتم تقديم الطلبات بالنظام الرقمي لتلقي طلبات التعيين، وهي الطريقة الحديثة التي تستخدم بالكامل لأول مرة للتعيين بالوظائف القضائية بمجلس الدولة.

وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم انشاءه مؤخرا للتسهيل علي المتقدمين وفي اطار علي منع التزاحم داخل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، في وقت سابق أن المجلس يسعي جاهدًا لتقديم أحدث الخدمات الرقمية او فيما يخص العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بكافة فروعة علي مستوى الجمهورية، وذلك في اطار العمل علي التحول الرقمي الذي تسعي الدولة الي توفيره لجميع المؤسسات، للتخفيف عن المواطنين في حياتهم العملية وتوفير الوقت والجهد فيما يتناسب مع الدول المعاصرة.

وكان الأمين العام، قد صرح بأن العمل بالنظام الجديد،؛ يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كافة أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك طبقًا للإعلان دون التردد على المكاتب او الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة، ويكفل منع التزاحم وخاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المده المحددة لتلقي طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجيًا نحو النظام الرقمي.

و من الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا.:

١- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الالكتروني.
٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني علي موقع مجلس الدولة www.ecs.eg خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.

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