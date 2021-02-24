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ضبط كميات من الأدوية المخالفة للمواصفات القياسية بالدقهلية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قامت ادارة التفتيش الصيدلي بصحة الدقهلية بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات مكثفة تمكنت من مداهمة مكان غير مرخص بمدينة المنصورة، بناء على تعليمات الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.

ومن جانبه وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء.

وأسفرت حملات التفتيش عن العثور على 7 اصناف من الادوية التي تتنوع مابين فيال مضاد حيوي، وبلازما بشرية، وعبوات اقراص.

وبلغ عدد الوحدات حوالي 1100 وحدة، وتنوعت مخالفات الادوية مابين كونها.. مسجلة بوزارة الصحة المصرية.. ولكنها ف مكان غير مرخص مابين مخالفه للمواصفات القياسية، كما وجد البيومين (human albumin) محفوظ خارج التلاجة في درجات حرارة غير مناسبة.

كما تم المرور على احدى الصيدليات وتبين وجود مخالفة بيع أدوية بالجملة مخالفا للمادة 32 من قانون مزاولة المهنة وعدم وجود المدير المسئول.

وقد تم التحفظ علي الاصناف وتسليمها الي الحملة المرافقة وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما شدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية.
ضبط كميات من الأدوية المخالفة للمواصفات القياسية بالدقهلية
ضبط كميات من الأدوية المخالفة للمواصفات القياسية بالدقهلية
ضبط كميات من الأدوية المخالفة للمواصفات القياسية بالدقهلية
ضبط كميات من الأدوية المخالفة للمواصفات القياسية بالدقهلية
ضبط كميات من الأدوية المخالفة للمواصفات القياسية بالدقهلية
ضبط كميات من الأدوية المخالفة للمواصفات القياسية بالدقهلية

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