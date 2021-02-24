تراجع الصادرات السعودية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 24.5%

تراجعت الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي 24.5 في المائة، لتبلغ 64.8 مليار ريال، مقابل 85.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا تأثر كبير للتجارة العالمية.





ووفقا لبيانات رسمية، تراجعت الصادرات النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 19.5 مليار ريال، بنسبة 29.6 في المائة.





بينما ارتفعت الواردات السلعية 12 في المائة، لتبلغ 44.9 مليار ريال، مقابل 51 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.



