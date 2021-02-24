مؤشر سوق دبي المالي يهوي بنسبة 1.5% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء- علي تراجع بعد ارتفاعها خلال جلسة أمس- حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.54% خاسراً 39.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2507.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.6 مليون سهم محققة ما قيمته 231.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3388 صفقة لعدد 35 سهماً.









وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.12%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.54%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.26%، 0.23%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%.