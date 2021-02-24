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مؤشر سوق دبي المالي يهوي بنسبة 1.5% في ختام التعاملات
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:17 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء- علي تراجع بعد ارتفاعها خلال جلسة أمس- حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.54% خاسراً 39.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2507.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.6 مليون سهم محققة ما قيمته 231.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3388 صفقة لعدد 35 سهماً.
وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.12%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.54%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.26%، 0.23%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%.
وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 6.55%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.17%، وتراجع 23 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.5 مليون ورقة بقيمة 58.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.67%.
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