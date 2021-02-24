Advertisements

مؤشر سوق دبي المالي يهوي بنسبة 1.5% في ختام التعاملات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:17 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء- علي تراجع بعد ارتفاعها خلال جلسة أمس-  حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.54% خاسراً 39.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2507.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.6 مليون سهم محققة ما قيمته 231.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3388 صفقة لعدد 35 سهماً. 


وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.12%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.54%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.26%، 0.23%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%.
 
وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 6.55%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.17%، وتراجع 23 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.5 مليون ورقة بقيمة 58.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.67%.
 

أخبار تهمك

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجآت في قائمة برشلونة الرسمية أمام إلتشي

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي تجاه موسيماني بعد الهزيمة من سيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 18 ساعة

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

02:10 م

زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

02:47 م

مفاجآت في قائمة برشلونة الرسمية أمام إلتشي

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»