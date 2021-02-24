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بينهم تخفيضات معرض "أهلا رمضان".. 12 قرارا جديدا من الحكومة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عددة قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ومنها اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الحكومة خلال إجتماع اليوم:

اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان:

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الموافقة على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلًا رمضان"، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 442021 وحتى 1242021، من القيمة الإيجارية أو أي رسوم، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

الموافقة علي القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة:

وافق رئيس الوزراء على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة فى الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويًا متناقصة لمنخفضى الدخل، و8 % سنويًا متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

ادارة المخلفات الصلبة بمحافظة الإسكندرية:

أصدر مجلس الوزراء، الموافقة على تمديد التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021.

نقل المخلفات الي مدينة الحمام:

كما وافق على تمديد التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية والهيئة العربية للتصنيع لنفس المدة أيضا؛ وذلك لنقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام

إنشاء كلية الطب:

أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار دكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس.

تعديل قانون الجامعات الخاص بكلية الطب البيطري

كما أعلن المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص نصوص المواد (182، 183، 184، 185، 186) من اللائحة التنفيذية للقانون، الواردة تحت عنوان «10- كليات الطب البيطري».

إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة:

فيما وافق مجلس الوزراء، على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها ثلاثين ألف سيارة تقريبا إعفاءً جزئيًا من الضرائب الجمركية.

مشروع بـ200 مليون دولار لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بـ200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.

181.55 فدان في الخارجة لاستخدامها في الأنشطة الصناعية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 181.55 فدان، بناحية مدينة الخارجة، لصالح محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار، إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال 9 أشهر من بدء تسليم الموقع للشركة.

اعتماد طلب محافظ سوهاج

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في 3 قطع أراض، الأولى كائنة بناحية قرية العنبرية بروافع العيساوية بمركز المنشأة، والبالغ مساحتها 256م2، للإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري، والثانية كائنة بناحية السلماني بمركز البلينا، والبالغ مساحتها 519.3م2، لإقامة مخازن للجمعية الزراعية، والثالثة كائنة بناحية المدمر بمركز طما، والبالغ مساحتها 450م2، لإقامة مبنى للبنك الزراعي المصري. 

تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة:

كما وافق مجلس الوزراء على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة (منافع نهر النيل وفرعيه)، وتضمنت الآلية الموافقة على تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لصالح وزارة الموارد المائية والري، عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والري رقم 357 لسنة 2019 (الفترة من 112019 حتى 30112019) بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، للمستثمرين الذين يسددون نسبة 50% من المديونية خلال 60 يوما من تاريخ موافقة المجلس، ما يأتي في إطار تحفيز المنتفع بمنحه حافزا في حالة السداد الفوري، أو بنسبة خلال مدة سداد معينة.

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