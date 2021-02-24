واشنطن: منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة بليبيا خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات

قالت واشنطن، اليوم الأربعاء، إن تصويت مجلس النواب الليبي على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وبحث السفير الأمريكي في ليبيا، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أهمية عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة "في أسرع وقت ممكن".

ويُذكر أنه في 5 فبراير في جنيف السويسرية، صوّت المشاركون في المحادثات الليبية التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على تعيين محمد يونس المنفي في منصب رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، بالإضافة إلى انتخاب رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة رئيساًجديداً للوزراء.