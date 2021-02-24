مؤشر سوق البحرين المالي يصعد لمستوي 1462.97 نقطة في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء- علي ارتفاع ،حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 2.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.05 مليون سهم بقيمة 1.02 مليون دينار بحرينى.









وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.22% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.87%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%.