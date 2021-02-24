Advertisements

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد لمستوي 1462.97 نقطة في ختام التعاملات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:19 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء- علي ارتفاع ،حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 2.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.05 مليون سهم بقيمة 1.02 مليون دينار بحرينى.


 وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.22% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.87%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%.
 
وفيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، وهبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

منذ ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت في قائمة برشلونة الرسمية أمام إلتشي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يستقر على الثلاثي الكبار في تشكيل المنتخب الأوليمبي بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل الأهلي تجاه موسيماني بعد الهزيمة من سيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

11:36 ص

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

02:10 م

زيدان يوجه رسالة قوية لـ"مبابي"

02:47 م

مفاجآت في قائمة برشلونة الرسمية أمام إلتشي

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»