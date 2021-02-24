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محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد علي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مشروع صيانة وترميم كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية بتكلفة 1.7 مليون جنيه.

وتجري أعمال الترميم عن طريق الوحدة الإنتاجية لترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، وتتضمن أعمال الترميم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية.

كما تفقد المحافظ أعمال بدء رصف طريق عزبة الأهالي الواصل من الباجور بمحافظة المنوفية الى القناطر الخيرية بطول 2500م بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق بإمكانية (FDR) الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60 % من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت بسمك 5 سم، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.
كما تفقد المحافظ أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية، لإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة ومستشفى الحروق.
 
ورافق المحافظ في الجولة الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية ومحمد علام نائب رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية.
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد علي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد علي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد علي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد علي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد علي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد علي

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