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تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها، في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، قد بلغ 72 ألف و285 رأس ماشية متنوعة.

وأكدت المحافظة، في بيان صحفي لمركزها الإعلامي، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تلقى، اليوم، تقريرًا من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، التي بدأت 6 فبراير الجاري وتنتهى 5 مارس المقبل،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار بيان المحافظة، إلى أنه تبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 72 ألف و285 رأس، والتي شملت تحصين 63 ألف و16 رأس من الأبقار و8037من الجاموس، و1232من الأغنام والماعز وذلك "منذ بداية الحملة وحتى أمس الثلاثاء" فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وذكر البيان، أن المحافظ وجه رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وأشار مدير الطب البيطري، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، لافتًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل.

وأكد مدير الطب البيطري، على تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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