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وزيرة التخطيط: حريصون على متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
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اتجه اليوم وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات إلى محافظة الشرقية، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.
 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
 
وأكدت السعيد أن الوزارة حريصة علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلي عملية الميكنة دون صعوبات، متابعة أن الحرص علي إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي. 
 
 وخلال زيارة الوفد لمحافظة الشرقية تم عقد اجتماع مع نائب المحافظ ورؤساء المدن ومشرفي النظام لعرض اهداف النظام الخاص بتطوير خدمات المواطنين والعائد كما سيتم عرض البوابه الالكترونية للمحليات وكيفيه استقبال الطلبات، إلى جانب استعراض كيفيه التعامل مع طلب جديه التصالح لضبط المتحصلات المالية ورصد أية متأخرات علي العملاء وإجماليات المتأخرات، وقد تم الانتهاء من ميكنة جميع المراكز والمدن بالمحافظه وعددهم 19 وسيتم دراسه ميكنه الديوان العام. 
 
جدير بالذكر أن وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قام خلال هذا الأسبوع بزيارة محافظه الجيزة وعقد اجتماع مع مسئولي الشئون المالية والقانونية بالمحافظة ومجلس مدينة الجيزة ومديرو المراكز التكنولوجية للبدء في عمل الدليل الموحد والمعاونة لتوحيد الرسوم والمستندات لجميع الخدمات التي تقدمها المحافظة. 
 
كما زار الوفد أيضا محافظة الدقهلية وتم عقد اجتماع بالديوان العام للمحافظة مع رؤساء المدن ومشرفي النظام لعدد 6 مدن للتعريف بأهمية الميكنة وماتم تنفيذه بالمحافظة كما تم خلال الزيارة المرور علي مدينتي جمصه ونبروه لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية. 
 
وزار الوفد أيضا مدينة غرب شبرا الخيمة للوقوف علي مستوي الأداء والتشغيل بالمراكز ومناقشة الصعوبات التي تواجه مشرفي النظام وتعريف مشرفي النظام بالتحديثات علي البرنامج، كما تم زياره مدينه طوخ بمرافقة الدكتورة إيمان ريان نائب السيد المحافظ لعقد اجتماع مع مديري الإدارات ومتابعة أعمال التدريب علي التطبيقات.
 

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