وزير البترول يكشف تفاصيل لقائه بـ"نتنياهو" والرئيس الإسرائيلي

عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة المعدنية، أمام اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج زيارته الأخيرة إلى رام الله وتل أبيب، مشيرًا إلى الترحيب الواسع الذي حظى به في رام الله، حيث اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، ورئيس جهاز شئون الطاقة الفلسطيني.





وأكد الوزير، أن اللقاءات مع المسئولين الفلسطينيين، شهدت تأكيدهم على الدور المحوري لمصر، والتقدير الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص القيادة المصرية على دعم وتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن الزيارة، شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم يقوم من خلالها الجانب المصري الممثل في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، بالتعاون مع الجانب الفلسطيني لتطوير وتنمية حقل غاز غزة.

كما عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية نتائج زيارته إلى تل أبيب، لافتًا إلى أنها جاءت تلبية لدعوة وزير الطاقة الإسرائيلي، بهدف زيادة أطر التعاون في قطاع الغاز، وبلورة رؤية مشتركة لتطوير آليات العمل في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق تعاون في هذا المجال الحيوي.



