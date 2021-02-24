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رئيس "نقل البرلمان": نساند وزارة قطاع الأعمال فى إصلاح ما أفسده الدهر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا لها اليوم لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن قطاع الأعمال من القطاعات الهامة والحيوية داخل الدولة خاصةً أنه كان يشكل ثروة لإفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلي أن بيان الوزارة يتطلب قرارات جريئة ومهمة لإعادة ما أفسده الدهر فى هذا القطاع، ومحاولة الوصول لمنتج محلي يستطيع تغطية السوق المحلى.

وأكد "عابد" خلال كلمته في اجتماع اللجنة، اليوم، الدعم الكامل من قِبل أعضاء اللجنة لما عرضه الوزير وتفضل به رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، فى كافة المحاور.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل جاهدة بشكل جاد مع جميع الوزارات المعنية لاختصار المسافات واختصار الزمن، وتساند وزارة قطاع الأعمال فى إصلاح ما أفسده الدهر، ونعلم تماما أن هذا إرث كبير".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

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