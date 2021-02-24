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استقرار أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 65.02 دولار

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط اليوم، 65.02 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 35 سنتا أو ما يوازي 0.5%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.11 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 56 سنتا أو ما يوازي 0.9%. 
 
وشهدت أسعار النفط اليوم،هبوطا  بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة فى مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضى إذ تسبب الطقس المتجمد في الولايات الجنوبية في الحد من طلب مصافى التكرير التى أُجبرت على الإغلاق وفقا لرويترز. 
 
وذكر معهد البترول الأمريكى أمس، أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز، وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام انخفض 2.2 مليون برميل يوميا.

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